Haberler

Arnavutköy'de okul servisi ile kamyonet çarpıştı: Emniyet kemeri takılı olmayan öğrenci koridora düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARNAVUTKÖY'de okul servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrenci koltuktan fırlayarak koridora düştü.

ARNAVUTKÖY'de okul servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrenci koltuktan fırlayarak koridora düştü. Kaza anı araç içi kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, 21 Nisan saat 16.40 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen kamyonet, okul servisiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle emniyet kemeri takılı olmadan uyuyan bir öğrenci koltuktan fırlayarak koridora düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı okul servisinin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve servis aracıyla çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle servis içindeki öğrencilerin savrulduğu, emniyet kemeri takılı olmayan öğrencinin ise koltuktan fırlayarak koridora düştüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

