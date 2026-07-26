Arnavutköy'de Yürüyüş Yapan Kadına Minibüs Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Arnavutköy'de eşi ve yeğeniyle yürüyüş yapan Güler Karavay'a (47) minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedilirken, minibüs şoförü T.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karavay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

Kaza, gece saatlerinde İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güler Karavay eşi Adem Karavay ve yeğenleriyle birlikte bölgede yürüyüşe çıktı. Bu sırada T.Ü. idaresindeki minibüs yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Güler Karavay aracın önüne düştü. İddiaya göre sürücü, durmak yerine olay yerinden kaçmaya çalışırken Karavay'ın üzerinden geçerek hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Güler Karavay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Adem Karavay ağır yaralandı. Çiftin yanında bulunan yeğenleri ise kazada hafif yaralandı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ailenin yol kenarında yürüdüğü sırada minibüsün 3 kişiye çarptığı, Güler Karavay'ın çarpmanın etkisiyle aracın önüne düştüğü ve şoförün kaçmaya çalışırken kadının üzerinden geçerek yola devam ettiği anlar yer aldı.

KAÇAN ŞOFÖR YAKALANDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazayı gerçekleştirdiği tespit edilen T.Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan hayatını kaybeden Güler Karavay'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Muş'a gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı