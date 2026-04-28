Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis midibüsüne çarptı; kaza kamerada

ARNAVUTKÖY'de kırmızı ışıktan geçen hafriyat kamyonu, yol ayrımından dönen servis midibüsüne çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan servis midibüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat S. idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta geçerek yol ayrımından Sultangazi istikametine dönen Erdoğan Ş. kontrolündeki 34 LDB 601 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen servis midibüsünün şoförü Erdoğan Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun şoförü Murat S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun servis midibüsüne çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Yangın saatlerdir sürüyor
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

22 bin lira zam umudu doğdu! 14 milyon kişi için emsal olabilir
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı