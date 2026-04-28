Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu servis midibüsüne çarptı; kaza kamerada

ARNAVUTKÖY'de kırmızı ışıktan geçen hafriyat kamyonu, yol ayrımından dönen servis midibüsüne çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedilirken, yaralanan servis midibüsü şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat S. idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta geçerek yol ayrımından Sultangazi istikametine dönen Erdoğan Ş. kontrolündeki 34 LDB 601 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen servis midibüsünün şoförü Erdoğan Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun şoförü Murat S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun servis midibüsüne çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı