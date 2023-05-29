Arnavutköy'de İstanbul'un fethi 570'inci yılı coşkuyla kutlandı

Arnavutköy'de İstanbul'un fethinin 570. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter takımı gösterisi ve Ömer Karaoğlu konseri ile devam etti. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Arnavutköy'de İstanbul'un fethinin 570'inci yılı coşkuyla kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, mehter takımı gösterisi ve Ömer Karaoğlu konseri ile devam etti.

Arnavutköy'de İstanbul'un fethinin 570. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Arnavutköy Belediyesi Vadipark Tesisleri'ndeki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Mehter takımı gösterisi ve Ömer Karaoğlu konseri ile devam eden etkinlikte, vatandaşlar fetih coşkusunu doyasıya yaşadı. Aynı zamanda 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da en fazla oy çıkan Arnavutköy'ün zafer kutlaması da yapıldı. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar programa Türk bayrakları ile katılarak, fetih coşkusunu yaşadı.

"Fetih coşkusunu yaşarken Arnavutköy'de Cumhurbaşkanımıza destek veren kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Artık baharın geldiğini hissettiğimiz bu günlerde 570 yıl önceki fetih hareketini anlamak için burada buluşan aziz kardeşlerim bu maksatla bir arada oluşumuz ayrı bir güzellik. Girişte dinlediğimiz Fetih Suresi'nin ilk ayetleri fethin nasıl mukaddes bir şey

olduğunu anlatıyor. Çok kıymetli mehteran takımı duygularımızı coşturdu, birazdan da değerli sanatçı kardeşimizin birbirinden güzel ezgileri ile fethi anlatmaya gayret edeceğiz. Fetih sadece bir savaş değildir, bizim inancımızda fetih bir ihya hareketidir. Bu yüzden ecdadımızın gittiği yerlerde fetih ettikleri topraklarda bizi mahcup edecek en ufak bir şeye rastlamayız. Allah'ın evrensel mesajını insanlara göndermiş olduğu kıymetli kelamullahı en ayrıntısıyla anlatmak ve hakim kılmaya çalışmaktır fetih. Bugün emperyalizm diye tarif edilecek ahmaklıkları anlamak mümkün değildir. En önemli sembol olan yakın zamana kadar boynu bükük olan Ayasofya, bugün tüm İslam alemine yeniden bir mabed ve karargah olmuştur. Buna vesile olan kıymetli Cumhurbaşkanımıza buradan selamlarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Bir seçimi geride bıraktık, toplumumuz bir tercihte bulundu ve sayın Cumhurbaşkanımız göreve devam edecek. Güçlü bir şekilde Arnavutköy'den gelen bu tercihi takdirle karşıladığımı ifade ederek teşekkürlerimi arz ediyorum. Birlik ruhuyla hep beraber bizi birbirimizle buluşturan nice güzel yanlarımız ve ortak özelliklerimiz, barış toplumu olmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın dün akşamki konuşması ise buna işaret etmektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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