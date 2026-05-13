Arnavutköy'de ıslak mendil yüklü TIR tarlaya devrildi

Arnavutköy'de Ukrayna'ya gitmek üzere yola çıkan ıslak mendil yüklü TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada şoför hafif yaralandı.

Kaza, saat 12: 30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikadan yüklenen ıslak mendilleri Ukrayna'ya götürmek üzere yola çıkan AO5020IA plakalı TIR'ın şoförü Ivan Savko, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. TIR yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada şoför Ivan Savko'nun hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Devrilen TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı