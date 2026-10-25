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Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı; kazayı kamera kaydetti

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Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı; kazayı kamera kaydetti Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de iki otomobil çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı; kazayı kamera kaydetti
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Arnavutköy'de Necip Fazıl Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin yol ayrımında iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırıma savrulurken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL, – ARNAVUTKÖY'de 2 otomobilin yol ayrımında çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Necip Fazıl Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin yol ayrımında meydana geldi. Necip Fazıl Caddesi'nde seyir halindeki otomobil ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden gelerek yolun karşı tarafına geçmek isteyen başka bir otomobil çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarındaki kaldırıma savruldu. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, otomobillerde hasar meydana geldi. Araçların savrulduğu kaldırımda bu sırada kimsenin bulunmaması, yayaların da kazadan etkilenmesini önledi.

KAZA KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yol ayrımına giren iki otomobilin çarpıştıktan sonra kaldırıma savrulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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