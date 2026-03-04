Arnavutköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Arnavutköy'de hurdalık olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmamasına rağmen hurdalıkta hasar meydana geldi.
ARNAVUTKÖY'de hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalıkta yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hurdalıkta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.