Haberler

Arnavutköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

Arnavutköy'de hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de hurdalık olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmamasına rağmen hurdalıkta hasar meydana geldi.

ARNAVUTKÖY'de hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bolluca Mahallesi'nde hurdalık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle hurdalıkta yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hurdalıkta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.