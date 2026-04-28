Arnavutköy'de hafriyat kamyonunun servis minibüsüne çarpması kamerada
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun servis minibüsüne çarpması, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun servis minibüsüne çarpması, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sabah saatlerinde Murat S. idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta geçerek Sultangazi istikametine dönen Erdoğan Ş. kontrolündeki 34 LDB 601 plakalı servis minibüsüne çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan servis minibüsünün şoförü Erdoğan Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafriyat kamyonu şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun servis minibüsüne çarpması yer alıyor.