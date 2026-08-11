Arnavutköy'de hafriyat kamyonunda yangın

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki hafriyat kamyonundan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Baklalı Mahallesi Baklalı-Hacımaşlı Caddesi'nde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıktı. Kamyondan bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükselmesi üzerine şoför, aracı yol kenarında durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye alevleri söndürürken, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle hafriyat kamyonunda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı