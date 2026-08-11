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Arnavutköy'de hafriyat kamyonunda yangın

Arnavutköy'de hafriyat kamyonunda yangın
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Arnavutköy Baklalı Mahallesi'nde seyir halindeki bir hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Şoförün aracı durdurmasının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında kamyonda hasar oluştu, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

ARNAVUTKÖY'de seyir halindeki hafriyat kamyonundan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Baklalı Mahallesi Baklalı-Hacımaşlı Caddesi'nde seyir halindeki hafriyat kamyonunda çıktı. Kamyondan bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükselmesi üzerine şoför, aracı yol kenarında durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye alevleri söndürürken, jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle hafriyat kamyonunda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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