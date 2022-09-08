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ARNAVUTKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONLARI DENETLENDİ

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ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarını denetlendi.

ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonlarını denetlendi.

Arnavutköy, Hadımköy'de sabah saatlerinde birçok farklı noktada trafik ekipleri, hafriyat kamyonlarını denetledi. Durdurulan kamyonların özellikle tonaj, dorse, arka ve yan plaka kontrolleriyle birlikte koruma çerçevelerine bakıldı. Bazı araçlar tonaj ölçümü yapılmak üzere kantar merkezine yönlendirildi. Kural ihlali yapan kamyon şoförlerine ise cezai işlem uygulandı.

Denetlemede cezai işlem uygulanan kamyon şoförü Nahit Güldüren, 'Dorsede plaka olması gerekiyormuş, ondan yazıldı. Bir de sağ koruma çerçevesi, uygun değilmiş. Gerekenleri bir hafta içerisinde yapmamız gerekiyor, ben ise yarın yapacağım" dedi.

Aracına daha önce de cezai işlem uygulandığını belirten Cenan Albayrak ise 'Ben aracın sahibiyim, yalnızca şoförü değilim. Aracım bağlı durumdaydı, yediemin otoparkından henüz teslim aldım geldim. Şu anda başka bir nedenden ceza uygulanıyor. Dorsede yazılı olarak yan taraflarda plaka yazılmalıymış" diye konuştu. Denetlemeler farklı noktalarda gün boyu devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hadımköy Güncel Haberler

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