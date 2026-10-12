Arnavutköy'de freni tutmayan servis midibüsü bahçeye girip otomobil ve römorka çarptı

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Vehbi DEMİR / İSTANBUL, – ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün ses kontrolü yapmak için aşağı indiği sırada freni tutmayan servis midibüsü, 2 katlı evin bahçesine girdi. Bahçedeki otomobil ve römorka çarparak durabilen midibüsün neden olduğu kaza ve sürücünün aracı yakalamaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen edinilen bilgiye göre; park halindeki servis midibüsünün yanına gelen sürücü, aracına bindi. Bir süre sonra araçtan gelen ses üzerine şüphelenen sürücü, kontrol amacıyla midibüsten indi.

SÜRÜCÜ KOŞTU AMA YETİŞEMEDİ

Sürücünün inmesinden kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle freni tutmayan midibüs hareket etmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, tekrar bindiği aracı durdurmak için arkasından koştu ancak yetişemedi. Midibüs caddeyi hızla geçerek yol kenarındaki 2 katlı binanın bahçesine girdi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Midibüs, bahçede park halinde bulunan bir otomobil ve römorka çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil, römork ve evde hasar meydana geldi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; sürücünün araçtan indiği, midibüsün hareket ettiği, sürücünün koşarak araca yetişmeye çalıştığı ve aracın caddeyi aşıp evin bahçesine girdiği anlar yer alıyor. Polis kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.

'EVDEKİLER GÜRÜLTÜYLE UYANMIŞ'

Hasar meydana gelen evin sahibi Faruk Kar, "Sabah 07.00 sıralarında işe gitmek için yola çıkmıştım. 15 dakika sonra bir telefon geldi, büyük bir gürültüyle evdekiler uyanmış. Bir araç garaja uçmuş. Aracıma ve römorkuma zarar vermiş. Binaya çarpmasına bir karış kadar mesafe kalmış. Cana gelmedi mala geldi. Freni tutmamış büyük bir ihtimal aracın." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı