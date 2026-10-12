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Arnavutköy'de freni boşalan midibüs, evin bahçesine girip maddi hasara neden oldu

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Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde freni boşalan midibüs, park halindeki otomobil ve römorkuna çarparak bir evin bahçesine girdi. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken midibüs, otomobil, römork ve evde maddi hasar oluştu; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de freni boşalan midibüsün bir evin bahçesine girdiği anın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde park halindeki aracının yanına gelen, ismi öğrenilemeyen servis şoförü, midibüse bindi. Aracını çalıştırdıktan sonra, midibüsten gelen sesi kontrol etmek için dışarı çıktı.

Bunun üzerine freni boşalan araç, hareket etmeye başladı. Araç şoförü, tekrar binmek istese de araca yetişemedi. Harekete geçen araç, caddeyi geçerek, yolun kenarındaki 2 katlı bir evin bahçesine girdi.

Olayda, midibüs bahçedeki park halindeki bir otomobile ve römorkuna çarptı.

Kazada, can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, midibüste, otomobilde, römorkta ve evde maddi hasar oluştu.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi Faruk Kar, sabah erken saatlerde işe gitmek için evden ayrıldığını belirterek, kazayı ailesinin kendisine telefonla bildirdiğini söyledi.

Evdekilerin sabah büyük bir gürültüyle uyandığını anlatan Kar, "Araç garajıma uçtu. Bir aracıma bir römorkuma zarar verdi. Can kaybı yok. Sadece gelen mala geldi." dedi.

Kaynak: AA
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