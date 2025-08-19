Arnavutköy'de Denize Giren Nureddin Toraman Kayboldu

Arnavutköy'de Denize Giren Nureddin Toraman Kayboldu
Arnavutköy'de kaymakamlığın yasak olmasına rağmen denize giren Nureddin Toraman, dalgaların etkisiyle kayboldu. Olayın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen arama çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarıyla kaydettiği son görüntüler ortaya çıktı.

Arnavutköy'de kaymakamlığın yasak kararına rağmen denize giren Nureddin Toraman (41), kayboldu. Arama çalışmaları devam ederken Toraman'ın arkadaşlarıyla birlikte kaydettiği son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Toraman'ın sahilde telefonuyla çekim yaparken gelen dalganın etkisiyle düştüğü anlar yer alıyor.

Olay, 15 Ağustos'ta Karaburun Sahili'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahile giden Nureddin Toraman, deniz kenarında cep telefonu ile çekim yapmak istedi. Gelen dalgaların düşürdüğü Toraman, bir süre sonra denizde kayboldu. Sahilde bulunan cankurtaranlar müdahale etmek için denize girse de Toraman'ı bulamadı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik dalgıçları arama çalışmasına başladı. 4 gündür süren çalışmalarda Toraman bulunamazken, olaydan dakikalar önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Toraman ve arkadaşların sahilde yemek yediği ardından deniz kenarında cep telefonuyla kayıt alan Toraman'ın gelen dalgaların etkisiyle denize düştüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
