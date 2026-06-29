Arnavutköy'de Kabotaj Bayramı coşkusu

Arnavutköy Belediyesince, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Karaburun Sahili'nde kutlama programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaburun Limanı'nda gerçekleştirilen programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte gün boyunca flyboard gösterileri, deniz bisikleti etkinlikleri, yüzme yarışmaları, plaj futbolu ve voleybolu ile geleneksel yağlı direk yarışması düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, bayramın coşkusunu denizle buluştururken, Karaburun Limanı renkli görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında düzenlenen yüzme yarışmasında Alperen Yeşilyurt birinci, Hasan Alper Özcan ikinci, Arda Yeşilyurt ise üçüncü oldu. Geleneksel yağlı direk yarışmasında ise Mehmet Akif Kara birinciliği elde etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Karaburun Limanı'nda gün boyu devam eden etkinlik, akşam saatlerinde mavi bayraklı Karaburun Sahili'nde düzenlenen Ewre, Koliva ve Sefo konseriyle devam etti.

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Kabotaj Kanunu'nun, Türkiye'nin denizlerdeki bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'yla birlikte milletimiz kendi denizlerinde egemenliğini yeniden tesis etmiştir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizcilik alanında tarihimizin en büyük atılımlarını gerçekleştiriyoruz. MİLGEM projelerinden TCG Anadolu'ya, milli denizaltımızdan yerli savunma sistemlerimize kadar denizlerde güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir Türkiye inşa ediyoruz. Denizlerimizi korumak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur."