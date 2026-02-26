Arnavutköy'de yanında çalışan kişiyi elektrikli testereyle yaralayan çiftlik sahibi yakalandı
Arnavutköy'de çiftlik sahibi Murat D., çalışanı Ayhan I.'yı elektrikli testereyle yaraladı. Olayın alkol etkisiyle meydana geldiği öğrenildi. Murat D., polis operasyonuyla yakalandı.
Arnavutköy'de yanında çalışan kişiyi elektrikli testereyle yaralayan çiftlik sahibi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İmrahor Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında çiftlik sahibi Murat D. (56) ile çalışanı Ayhan I. (36) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat D, elektrikli testereyle Ayhan I'yı boynundan yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayhan I'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten polis, dron destekli arazi taraması sonucunda, zanlının ormanlık alanda bulunduğunu belirledi.
Şüpheli Murat D. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Araştırmada, tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği anlaşıldı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.