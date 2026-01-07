Haberler

Arnavutköy'de Cami Avlusunda Silahlı Saldırı: Yaralı Var

Arnavutköy'de Cami Avlusunda Silahlı Saldırı: Yaralı Var
Güncelleme:
Arnavutköy'de cami avlusunda yürüyen R.T. adlı bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası R.T. hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARNAVUTKÖY'de cami avlusunda yürüyen R.T.(60), kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla R.T.'ye ateş etti. Şüphelii saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cami avlusu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

