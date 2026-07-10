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İstanbul'da boşandığı eşini ve oğlunu öldüren kişi intihar etti

İstanbul'da boşandığı eşini ve oğlunu öldüren kişi intihar etti
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Arnavutköy'de bir kişi, boşandığı eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de bir kişi, boşandığı eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti.

Boğazköy İstiklal Mahallesi Filyos Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, Davut G. (55) Türkan İ. (51) ve Mehmet Emin G'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada, Davut G'nin bir süre önce boşandığı eşi Türkan İ. ve oğlu Mehmet Emin G'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiğini tespit etti.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
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