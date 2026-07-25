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Arnavutköy'de beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı

Arnavutköy'de beton mikseri hafif ticari araca çarptı: 2 yaralı
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ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, hafif ticari araca çarptı.

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 POF 897 plakalı beton mikseri, K.G. yönetimindeki 34 KRP 887 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan G.G. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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