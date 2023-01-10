Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE AKRAN ZORBALIĞI KAMERADA

Güncel Haberler

ARNAVUTKÖY'de 16 yaşlarındaki kız çocukları, yaşıtları olan bir kız çocuğuna saldırıp o anları kaydetti.

ARNAVUTKÖY'de 16 yaşlarındaki kız çocukları, yaşıtları olan bir kız çocuğuna saldırıp o anları kaydetti.

Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta sonunda çekilen görüntülerde, bir park içinde 16 yaşlarında bir grup kız çocuğunun, yaşıtları olan genç kıza karşı akran zorbalığı yaptığı görülüyor. Parkta akranları tarafından sıkıştırılan kız çocuğu, sözle ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, çocuklardan biri saçından tutup yere düşürdüğü kız çocuğuna acımasızca vururken, görüntüyü çeken erkek çocuğun Kafasını yere vur dediği duyuluyor. Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title