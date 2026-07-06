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Arnavutköy'de bir grup çocuk, arkadaşlarını darbederken o anları kaydetti

Arnavutköy'de bir grup çocuk, arkadaşlarını darbederken o anları kaydetti
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Arnavutköy'de bir parkta tartıştıkları arkadaşlarını tekme ve yumruklarla darbeden çocuklar, o anları cep telefonuyla kaydetti. Mağdur çocuğun annesinin şikayeti üzerine polis, kimliklerini tespit ettiği çocukları yakalayarak adli işlem başlattı.

ARNAVUTKÖY'de parkta bir araya gelen bir grup çocuk, bir süre tartıştıkları arkadaşlarını tekme ve yumruklarla darbetti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden çocuklar, darbedilen çocuğun annesinin şikayeti üzerine yakalandı.

Olay, Arnavutköy'de mahallelinin 'Uçurum Parkı' olarak adlandırdığı alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup çocuk arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4-5 kişilik grup, arkadaşlarına tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, diğer çocukların araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar, gruptaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akranları tarafından darbedilen çocuğun annesi, olayın ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görüntülerden kimliklerini tespit ettikleri çocukları yakaladı. Çocuklar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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