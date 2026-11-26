Arnavutköy'de 3 şüpheli, kaçış sırasında kaza yapan araçta yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de bir kişiyi silahla tehdit ettikleri iddiasıyla aranan 3 şüpheli, polisin yaklaşık 20 kilometre süren takibi sırasında araçlarının kaza yapmasıyla yakalandı. Kaçış sırasında araçtan atılan battaniyeye sarılı uzun namlulu silah ve 13 fişek ele geçirildi.
Arnavutköy'de bir kişiyi silahla tehdit ettikleri iddiasıyla aranan 3 şüpheli, polisin yaklaşık 20 kilometre süren takibi sırasında içinde bulundukları aracın kaza yapması sonucu yakalandı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da Bolluca Mahallesi'nde bir kişinin silahla tehdit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, olayda kullanılan aracı tespit ederek takibe aldı.
Takip sırasında polis ekiplerini fark eden sürücünün kaçmaya başlaması üzerine yaşanan kovalamaca, yaklaşık 20 kilometre sonra aracın Atatürk Mahallesi'nde kaza yapmasıyla sona erdi.
Araçtaki 3 şüpheliyi yakalayan ekipler, zanlıların kaçış sırasında araçtan attığı battaniyeye sarılı uzun namlulu silah ile 13 fişek ele geçirdi.
Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????