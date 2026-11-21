Arnavutköy'de 20 Kasım'da market kavgasında burnunu kıran şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de 20 Kasım'da bir markette ürün alımı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişinin burnu kırıldı. Polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı; şüpheli hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından işlem başlatıldı.
Arnavutköy'de markette çıkan kavgada bir kişinin burnunu kıran şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da İmrahor Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen kavgaya ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, market çalışanları ile müşteri arasında ürün alımı nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, olayda Ş.G'nin burnunun kırıldığı belirlendi.
Ekiplerin çalışması sonucu kimliği belirlenen şüpheli S.A. yakalandı.
Şüpheli hakkında, "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.