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Armutlu'da sağanak su baskınına yol açtı, ekipler tahliye çalışması yürütüyor

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Armutlu'da sağanak su baskınına yol açtı, ekipler tahliye çalışması yürütüyor
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak, sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu; bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Belediye ekipleri ve esnaf suyun tahliyesi için çalışma yürütürken, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Şiddetli sağanak bazı iş yerlerinde de su baskınlarına neden oldu.

Belediye ekipleri ve esnaf suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.

Sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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