Arkia, güvenlik talebi üzerine Marakeş uçuşlarına bilet satışını durdurdu

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İsrailli hava yolu şirketi Arkia, güvenlik yetkililerinin talebi üzerine Fas'ın Marakeş kentine yönelik uçuşlar için bilet satışını durdurduğunu açıkladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Arkia, rakip hava yolu şirketi Israir'in geçen hafta Marakeş uçuşlarına yönelik bilet satışını durdurmasının ardından benzer bir karar aldı.

Kararın, 30 Eylül'de Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai'ye ait FZ1073 sefer sayılı uçakta yaşanan olayın ardından çıkarılan yeni güvenlik yönergeleri kapsamında alındığı belirtildi.

Arkia, Marakeş hattındaki uçuşlarına devam edip edemeyeceğini ve kararın daha önce satılan biletleri nasıl etkileyeceğini değerlendirmek üzere İsrailli yetkililer ve güvenlik birimleriyle temas halinde olduğunu bildirdi.

İsrail makamlarının İsrailli hava yolu şirketlerinin Marakeş uçuşlarını durdurma kararı alması halinde Arkia'nın, ticari ortakları aracılığıyla uçuş düzenlemek dahil olmak üzere alternatif seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

Arkia, Marakeş hattını yaklaşık iki ay önce hizmete açmıştı.

İsrail ve Fas dışişleri bakanları, geçen ay, büyükelçiliklerin açılması ve büyükelçilerin atanması dahil olmak üzere diplomatik ilişkileri geliştirme konusunda anlaşmıştı.

Fas, 2020 yılında ABD'nin girişimleriyle hayata geçirilen anlaşmalar kapsamında İsrail ile ilişkilerini normalleştirme yönünde adım atan 4 Arap ülkesinden biri olmuştu.

Kaynak: AA