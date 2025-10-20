Arkeoloji Öğrencileri İçin Keşif Desteği Programı Başvuruları Başladı

Arkeoloji öğrencilerinin sahadaki eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl ilki gerçekleştirilen "Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı" için başvurular alınmaya başlandı.

SICPA (Societe Industrielle et Commerciale de Produits Azyme) Türkiye'nin desteğiyle hayata geçirilen programda, aralarında Topkapı Sarayı, Efes, Nemrut, Göbeklitepe, Sümela Manastırı ve Kars Ani gibi Türkiye'nin önemli müze ve örenyerlerini içeren 18 rota bulunuyor.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile eğitim ve deneyimlerini içeren belgeleri, 14 Kasım'a kadar info@sicpa.com.tr adresine gönderebilecek.

Etkinlik kapsamında arkeoloji öğrencileri, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini ziyaret ederek hem teorik bilgilerini pratiğe dökme hem de kültürel mirasa yakından tanık olma şansı bulacak.

Seçilen öğrenciler, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Denizli, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Kars illerinde gerçekleşecek etkinlikte müze ve örenyerlerini ulaşım, konaklama ve giriş ücreti ödemeden ziyaret edebilecek.