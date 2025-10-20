Haberler

Arkeoloji Öğrencileri İçin Keşif Desteği Programı Başvuruları Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkeoloji öğrencilerinin sahada eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı' için başvurular alınmaya başladı. Program, Türkiye'nin önemli müze ve ören yerlerini içeren 18 rota sunuyor.

Arkeoloji öğrencilerinin sahadaki eğitim ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl ilki gerçekleştirilen "Arkeoloji Öğrencileri Keşif Desteği Programı" için başvurular alınmaya başlandı.

SICPA (Societe Industrielle et Commerciale de Produits Azyme) Türkiye'nin desteğiyle hayata geçirilen programda, aralarında Topkapı Sarayı, Efes, Nemrut, Göbeklitepe, Sümela Manastırı ve Kars Ani gibi Türkiye'nin önemli müze ve örenyerlerini içeren 18 rota bulunuyor.

Programa katılmak isteyen öğrenciler, arkeolojiye olan ilgilerini anlatan kısa bir biyografi ile eğitim ve deneyimlerini içeren belgeleri, 14 Kasım'a kadar info@sicpa.com.tr adresine gönderebilecek.

Etkinlik kapsamında arkeoloji öğrencileri, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini ziyaret ederek hem teorik bilgilerini pratiğe dökme hem de kültürel mirasa yakından tanık olma şansı bulacak.

Seçilen öğrenciler, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Muğla, Adıyaman, Aydın, Çanakkale, Denizli, Nevşehir, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Kars illerinde gerçekleşecek etkinlikte müze ve örenyerlerini ulaşım, konaklama ve giriş ücreti ödemeden ziyaret edebilecek.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.