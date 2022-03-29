Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atladığı öne sürülen liseli Samet Umut boğuldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Erol Güngördü - Güncel
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CENAZESİ BALIKESİR'E GÖNDERİLDİÇanakkale'de iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla bahse girip denize atladığı öne sürülen, polisler tarafından bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Samet Umut Öner için Ezine ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze...
ÇANAKKALE (DHA) - CENAZESİ BALIKESİR'E GÖNDERİLDİ
Çanakkale'de iskelede sohbet ettiği arkadaşlarıyla bahse girip denize atladığı öne sürülen, polisler tarafından bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisi Samet Umut Öner için Ezine ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Öner'in aile bireyleri ve okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Samet Umut Öner'in taziyeleri kabul eden babası Özgür Öner, güçlükle ayakta durabildi. Öner'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Balıkesir'e gönderildi. Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE(Çanakkale),