Arkadaşının Otomobilini Kaçırmış
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, E.Y. adlı şahsın arkadaşının otomobiliyle yaptığı kaza sonucu Ramazan Adem Altunay hayatını kaybetti. E.Y.'nin cezaevinden izinli çıktığı ve kazadan önce otomobili kaçırdığı bildirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kullandığı otomobille motosikletine çarptığı Ramazan Adem Altunay'ın ölümüne neden olan E.Y.'nin, bir süre önce açık cezaevinden izinli çıktığı bildirildi. E.Y.'nin Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan arkadaşına ait otomobili kaçırdığı, yaklaşık 30 dakika sonra da kazaya karıştığı belirtildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ramazan Adem Altunay için, ilçenin Doğanköy Mahallesi Topuzoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Hasan ve Ayşe Altunay çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve kentte bir pastanede kurye olarak çalıştığı öğrenilen Altunay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
