Avda arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü

TUTUKLANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazide avlanırken tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı Oğuzhan Karagöz'ün ölümüne neden olan Ahmet Gülmez, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.