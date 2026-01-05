Avda arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde avlanırken tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşını öldüren Ahmet Gülmez, nöbetçi hakimlik tarafından 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
