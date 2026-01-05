Haberler

Avda arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalarla öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde avlanırken tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşını öldüren Ahmet Gülmez, nöbetçi hakimlik tarafından 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde arazide avlanırken tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı Oğuzhan Karagöz'ün ölümüne neden olan Ahmet Gülmez, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: Yusuf Demir istenmeyen adam ilan edildi

Galatasaray iletişimi tamamen kesti: O artık istenmeyen adam
Fenerbahçe'de Samsunspor karşısında 10 eksik

Tam 10 eksik! Samsunspor maçında oynayamayacaklar
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı