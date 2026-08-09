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Mesajlaşma kavgası kanlı bitti: Arkadaşını tüfekle vurup kaçan şüpheli tutuklandı

Mesajlaşma kavgası kanlı bitti: Arkadaşını tüfekle vurup kaçan şüpheli tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mesajlaşma nedeniyle tartıştığı arkadaşı Eren K.'yı tüfekle bacağından yaralayıp motosikletle kaçan Yıldırım A., polisin 50 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mesajlaşma nedeniyle aralarında husumet oluşan arkadaşını tüfekle bacağından yaralayıp motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerinin tarafından 50 güvenlik kamerası izlenerek adresi saptandı. Evine düzenlenen baskınla yakalanan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 4 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak'ta meydana geldi. Yıldırım A. (18) ile arkadaşı Eren K. (19) arasında mesajlaşma sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki arkadaş arasında husumet oluştu. Yıldırım A., motosikletle seyir halindeyken karşılaştığı Eren K.'ya tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Eren K., sağ bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

50 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENEREK ADRESİ SAPTANDI

Saldırının ardından Yıldırım A., kullandığı plakasız motosikletle olay yerinden kaçtı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki 50 güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Şüphelinin kaçış güzergahındaki kamera görüntülerinden evi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Yıldırım A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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