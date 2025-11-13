Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

SAKARYA'da, limonata ısmarladıktan sonra kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği arkadaşı Ahmet Çokal'ı (26) sırtından bıçaklayarak öldüren Veysel Özkan (22), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir cami derneğinin sosyal tesisinde meydana geldi. Ahmet Çokal, bir arkadaşıyla birlikte dernekte oturduğu sırada yanlarında bulunan Veysel Özkan (21) bir anda ayağa kalkarak Çokal'ı sırtından bıçakladı. Olaydan 15 gün önce baba olan Çokal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Çokal'ın limonata ısmarladıktan sonra kendisiyle dalga geçtiği için öldürdüğünü söyleyen Veysel Özkan tutuklanırken, hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan dava açıldı.

Sakarya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Veysel Özkan'ı 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.