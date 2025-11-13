Haberler

Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da, arkadaşının dalga geçmesi üzerine onu sırtından bıçaklayarak öldüren Veysel Özkan, mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, bir cami derneğinin sosyal tesisinde gerçekleşti.

SAKARYA'da, limonata ısmarladıktan sonra kendisiyle dalga geçtiğini iddia ettiği arkadaşı Ahmet Çokal'ı (26) sırtından bıçaklayarak öldüren Veysel Özkan (22), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Temmuz 2024 günü saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi'ndeki bir cami derneğinin sosyal tesisinde meydana geldi. Ahmet Çokal, bir arkadaşıyla birlikte dernekte oturduğu sırada yanlarında bulunan Veysel Özkan (21) bir anda ayağa kalkarak Çokal'ı sırtından bıçakladı. Olaydan 15 gün önce baba olan Çokal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ahmet Çokal'ın limonata ısmarladıktan sonra kendisiyle dalga geçtiği için öldürdüğünü söyleyen Veysel Özkan tutuklanırken, hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan dava açıldı.

Sakarya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde olayın karar duruşması bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Veysel Özkan'ı 'Kasten Öldürme' suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.