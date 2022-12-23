Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Mar del Plata'da
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Arjantin Milli Takımının kalecisi Emiliano Martinez'i karşılamaya gelen taraftarlar MAR DEL PLATA (AA) Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayan Arjantin Milli Takımının kalecisi Emiliano Martinez, doğduğu yer olan Mar del Plata'da yüzlerce coşkulu taraftar...
Arjantin Milli Takımının kalecisi Emiliano Martinez'i karşılamaya gelen taraftarlar MAR DEL PLATA (AA) Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayan Arjantin Milli Takımının kalecisi Emiliano Martinez, doğduğu yer olan Mar del Plata'da yüzlerce coşkulu taraftar tarafından karşılandı.
Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel