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Arjantin Devlet Başkanı, New York'ta bir Tevrat okulunda "yaşasın İsrail halkı" sloganlarıyla dans etti

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İsrail'e verdiği destekle tanınan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York'taki bir Yeşiva'da (Tevrat okulu) "yaşasın İsrail halkı" sloganları atarak dans etti.

İsrail'e verdiği destekle tanınan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York'taki bir Yeşiva'da (Tevrat okulu) "yaşasın İsrail halkı" sloganları atarak dans etti.

The Times of Israel'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Milei, bir tevrat okulunu ziyaret etti.

Okul tarafından kendisine "İsrail sevdalısı" ödülü takdim edilen Milei, buradaki Yahudi öğrencilere İspanyolca bir konuşma yaptı.

Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından paylaşılan görüntülerde, Milei'nin "yaşasın İsrail halkı" sloganı atarak Yahudi öğrencilerle dans ettiği görüldü.

Kaynak: AA
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