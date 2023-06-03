Arızası için altına girdiği TIR, hareket edince öldü
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ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Mücahit Aytaç (41), arızayı gidermek için altına girdiği TIR'ın hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Mücahit Aytaç (41), arızayı gidermek için altına girdiği TIR'ın hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Mücahit Aytaç, arızayı gidermek için kullandığı TIR'ın altına girdi. Park halindeki TIR bu sırada kendiliğinden hareket etti. TIR'ın üzerinden geçtiği Aytaç, çağrılan ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aytaç, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Dasdelen - Güncel