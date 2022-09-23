Arızalanan tır caddeye daldı, ortalık savaş alanına döndü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir sokakta dururken arıza yapan tır, caddeye dalınca 7 araç birbirine girdi. Rahatsızlanan tır sürücüsü ise hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret K. idaresindeki 41 TV 027 plakalı Mercedes marka tır, Duman Bey Sokak üzerinde arıza yaptı. Bunun üzerine aracını durdurup aşağıya inen sürücü, arızayı gidermeye çalıştı. Daha sonra yeniden tıra binen Fikret K., aracını yokuş yukarı geri geri götüremedi. Rampa aşağıya kayan tır, ilk olarak yol kenarında park halinde bulunan 34 ACJ 908 plakalı otomobile ve 22 BE 798 plakalı otomobile çarparak İstasyon Caddesi'ne çıktı. Bu esnada cadde üzerinden iki ayrı istikamette seyir halinde bulunan 35 KA 5724 plakalı otomobil, 61 FC 333 plakalı otomobil, 41 AGV 430 plakalı otomobil ve 09 ADZ 244 plakalı otomobil, duramayarak tıra çarptı. Kazanın ardından tır sürücüsü fenalık geçirirken, cadde iki istikamette de trafiğe kapandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, rahatsızlanan tır sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tır ve kazaya karışan diğer araçlar yoldan çekildi. Daha sonra cadde kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mustafa Uslu - Mert Gürenç - İHA)