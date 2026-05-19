Bakan Çiftçi: Gazze'ye yardım götüren tekneye Sahil Güvenlik'ten müdahale

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'ye insani yardım götürürken Akdeniz'de arızalanan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik ekiplerinin yardım ettiğini açıkladı. 27 aktivistin bulunduğu tekne, pervaneye halat dolanması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine güvenli şekilde Adrasan Koyu'na çekildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve Gazze'ye insani yardım ile tıbbi destek götürürken Akdeniz'de arızalanan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sumud'; Gazze'de ablukaya ve zulme karşı toprağına kök salan Filistin halkının sarsılmaz direniş iradesidir. Bu onurlu duruşun sesi olmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun parçası olan ve Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Yardımcı Burnu'nun Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde sürüklenmeye başlayan 'Family' isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimiz anında müdahale etti. Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla seyir halinde bulunan ve içerisinde 27 aktivistin yer aldığı teknede, pervaneye halat dolanması nedeniyle yardım çağrısında bulunulmasının ardından; 3 Sahil Güvenlik gemisi ve 1 Sahil Güvenlik botu süratle bölgeye sevk edildi. Kahraman personelimiz kısa sürede teknenin bordasına geçerek gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Sahil Güvenlik unsurlarımız tarafından güvenliği sağlanan 'Family' isimli tekne, üzerindeki aktivistlerle birlikte yedeklenerek güvenli şekilde Adrasan Koyu'na intikal ettirildi" dedi.

'GAZZE'NİN SARSILMAZ İRADESİ AKDENİZ'DE YALNIZ DEĞİLDİR'

Bakan Çiftçi, "Gazze'nin sarsılmaz iradesi Akdeniz'de yalnız değildir. Türkiye; insanlık onurunun, mazlumun yanında duran vicdanın ve haklı mücadelenin her zaman en güçlü destekçisi olmaya devam edecektir. Filistin'in özgürlüğü için denizlerde umut taşıyan tüm aktivistlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; Akdeniz'in zorlu şartlarında görevini fedakarca yerine getiren kahraman Sahil Güvenlik personelimizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
