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(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Siyaseti hiçbir zaman şahsi menfaatlerin, makam-mevki hesaplarının ve akçeli işlerin aracı olarak da görmedik" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhtiyacımız olan sadece bir sandalyeydi bazen. Mikrofon lüks kaçardı… Kaldı ki haklının sesinin ona da ihtiyacı yoktu. Siyaseti hiçbir zaman şahsi menfaatlerin, makam-mevki hesaplarının ve akçeli işlerin aracı olarak da görmedik" ifadelerine yer verdi.

Arınç, paylaşımında sandalye üzerinde konuşma yaptığı bir fotoğrafa da yer verdi.

Kaynak: ANKA