Arin Gölü'nde Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı

Arin Gölü'nde Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı
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Arin Gölü'nde Çamura Saplanan İnek Kurtarıldı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Arin Gölü kıyısında çamura saplanan inek, köylülerin yoğun çabasıyla 4 saatlik bir kurtarma çalışması sonucunda kurtarıldı. Olay, inek su içmek için göle yaklaşınca gerçekleşti ve köylüler dayanışma göstererek hayvanı çıkarmak için mücadele etti.

Arin Gölü'nde çamura saplanan inek kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Arin Gölü kıyısında çamura saplanan inek, köylülerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Olay, akşama doğru ilçeye bağlı Göldüzü köyünde meydana geldi. Meraya otlatılmak için çıkarılan inek, Arin Gölü'nün sığ kesimlerinde bataklık alana girince çamura saplandı. İneğin kendi başına çıkamadığını fark eden sahibi, çevredeki köylülerden yardım istedi.

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmasında, köylüler ellerinde ipler ve küreklerle bataklığa girerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Zaman zaman zor anların yaşandığı müdahalede, hayvanın zarar görmemesi için büyük dikkat gösterildi.

Kurtarma anları cep telefonlarıyla da kaydedildi. Görüntülerde, köylülerin dayanışma içinde nasıl mücadele ettiği görüldü.

Köy muhtarı Cahit Erçetin, hayvanların genellikle Arin Gölü kenarında otlatıldığını belirterek, "Gün içerisinde büyükbaş hayvanları orada otlanırken bu inek su içmek için göle yaklaşıyor ve çamura saplanıyor. Bizlere haber verildi. Köylüler olarak el birliği ile 4 saatlik zaman zarfı içerisinde mücadele ederek bu hayvanı olduğu yerden kurtardık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
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