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Mahmut Arıkan'dan Fsm Köprüsü'nün Amerikan Bayrağı Renkleriyle Işıklandırılmasına Tepki: Kendi Değerlerine Bu Kadar Yabancılaşmak Hafıza Tutulmasıdır

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasını eleştirerek, 'Kendi değerlerine bu kadar yabancılaşmak, dostluk değil hafıza tutulmasıdır' dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırılmasına tepki göstererek, "Kendi değerlerine bu kadar yabancılaşmak, dostluk değil hafıza tutulmasıdır" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul'da dün gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) ABD bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasına, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hala Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nden (DMM) bir yalanlama gelmedi.. Tarihimizin, bağımsızlığımızın ve milli vakarımızın simgesi olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü Amerikan bayrağı renkleriyle ışıklandırmak... Kendi değerlerine bu kadar yabancılaşmak, dostluk değil hafıza tutulmasıdır. 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışmadan sorumlu tuttuklarınızı 4 Temmuz'da onurlandırmak hangi siyasi aklın eseridir? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu millete yaşattığınız utancı; Galata Köprüsü'nün üstünde nutuk atarak temizleyemezsiniz. Bizim rengimiz de duruşumuz da bellidir. Milletimiz bunu unutmaz."

Kaynak: ANKA
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