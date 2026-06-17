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Arıkan, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platform Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle Meclis'te görüştü.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantımızın ardından, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleri ile bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA
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