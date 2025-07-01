Arı Sokması Sonucu Çiftçi Hayatını Kaybetti

Arı Sokması Sonucu Çiftçi Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde fındık bahçesinde arı tarafından sokulan 71 yaşındaki çiftçi Orhan Durdu, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GİRESUN'da fındık bahçesinde arı soktuktan sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan çiftçi Orhan Durdu (71) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Danışman köyünde meydana geldi. Fındık bahçesinde çalışan çiftçi Orhan Durdu'yu arı soktu. Kısa süre sonra Durdu fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Durdu, Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Orhan Durdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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