Arı Sokması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, eski muhtar Hasan Yamaç, arı sokması sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'nin eski muhtarı Hasan Yamaç, aynı mahallede kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yamaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Turgay İkinci - Güncel
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