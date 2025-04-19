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Arı Sokması Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde arıcılık yapan İlhami Özden, kovan bakımındayken arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Alerjisi olduğu bilinen Özden'in yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti.

Zeytinli Mahallesi'nde arıcılık yapan İlhami Özden, kovanların bakımını yaptığı sırada sol serçe parmağından arı sokması sonucu fenalaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, alerjisi bulunan Özden'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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