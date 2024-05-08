Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Arhavi Belediye Başkan Vekili Emre Büyükoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Bayır, Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Okul Müdürü Hakan Soydan, bu tür etkinliklerin gençlerin eğitime katkısına dikkati çekerek, teknik bilgi ve bilimsel düşüncenin gelişiminde bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise okul yönetimi ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek, öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.