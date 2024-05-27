Arhavi'de Kapisre Köprüsü Kavşağı genişletme çalışmaları sürüyor
Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmalarını inceledi ve tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğini belirtti.
Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmaları sürdürüldü.
Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kavşaktaki çalışmalarını inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.
Başkan Ataselim, kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğini vurguladı.