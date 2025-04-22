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Arhavi Belediye Başkanı 23 Nisan'da Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Arhavi Belediye Başkanı 23 Nisan'da Öğrencilerle Bir Araya Geldi
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Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle buluşarak, ilkokul öğrencilerine koltuğunu devretti ve bayramlarını kutladı.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Ataselim, Mehmet Nazif Günal İlkokulu Müdürü Harun Yüce ve bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Mahfuz Kazmaoğlu'na koltuğunu bırakan Ataselim, çocukların bayramını kutladı.

Kazmaoğlu, birim amirlerini makamına davet ederek taleplerini iletti.

Ataselim, bu anlamlı günde çocuklara koltuğunu devretmenin gururunu yaşadığını kaydetti.

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Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel
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