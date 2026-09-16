Arguvan'da gezici sinema tırı vatandaşlarla buluştu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gezici sinema tırı vatandaşlara film gösteriminde bulundu.

Arguvan Belediyesi ev sahipliğinde Nazım Hikmet Meydanı'nda gerçekleştirilen film gösterimine, çok sayıda vatandaş katıldı.

Gezici sinema tırında, vatandaşlara Müfit Can Saçıntı'nın "Yaşamak Güzel Şey" adlı filmi izlettirildi.

Arguvan Belediyesi ise vatandaşlara çay ve patlamış mısır ikramında bulundu.

Arguvan Kaymakamı Salih Ağar, yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren de vatandaşlar için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: AA