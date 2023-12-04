Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İstanbul'da düzenlenen toplantıya katıldı

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ile İstanbul'da faaliyet gösteren mahalle derneklerinin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıda, Arguvan'da tamamlanan projeler, yatırımlar, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek proje ve çalışmaların devamı ve sürekliliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı ile İstanbul'da faaliyet gösteren mahalle derneklerinin düzenlediği toplantıya katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıya, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Ali Haydar Karaçam, Arguvan mahalle derneklerinin başkanları, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan, Avcılar Belediye başkan yardımcıları Zeynel Suna ve Erol Şahin, Beşiktaş İlçe Meclis Başkan Vekili Soner Karakuş ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Gedik de katıldı.

Toplantıda, Arguvan'da tamamlanan projeler, yatırımlar, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek proje ve çalışmaların devamı ve sürekliliğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Kızıldaş, yaptığı konuşmada, bir dönem daha Arguvan'a hizmet etme düşüncesinde olduğunu belirterek, "Daha yaşanabilir bir Arguvan için, ilçemizi bir adım daha ileriye götürebilmek adına hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki Arguvan'dan uzakta yaşasanız da hepinizin gönlünde, yüreğinde Arguvan var." ifadesini kullandı.