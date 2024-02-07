Arguvan Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

MALATYA'nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, partisi CHP'den istifa etti.

Yeniden aday gösterilmeyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, partisinin ilçe binası önünde yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini söyledi. Burada toplanan partililere seslenen Kızıldaş, "Arguvan ve Arguvan halkının siyasi tercihlerini yönlendirmek, Veli Ağbaba'nın haddi değildir, olamaz da. Arguvanlı Veli Ağbaba, Arguvan'ın kaderini belirleyemez. Arguvanlı buna asla izin vermez. Uzun yıllar hizmet etmekten gurur duyduğum partim CHP'den istifa ediyorum. Arguvan'a karşı güvenimi bir kez daha tazeleyeceğimi ve 31 Mart'ta kazanacağımıza olan inancımı vurguluyorum" dedi.