Buz tutan Ardos Gölü dronla görüntülendi
Erzincan'ın Kemah ilçesindeki Ardos Gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Göl, özellikle yaz aylarında piknikçilere ev sahipliği yapıyordu.

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi Beşikli köyünde yer alan bin 680 rakımlı Ardos Gölü, buz tuttu.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesi Beşikli köyü sınırları içerisinde yer alan, yazın piknikçilere ev sahipliği yapan Ardos gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Göl, doğa fotoğrafçısı Mustafa Başgöze tarafından dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
