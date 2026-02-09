Buz tutan Ardos Gölü dronla görüntülendi
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Kemah ilçesi Beşikli köyü sınırları içerisinde yer alan, yazın piknikçilere ev sahipliği yapan Ardos gölü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Göl, doğa fotoğrafçısı Mustafa Başgöze tarafından dronla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel