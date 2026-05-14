Haberler

Ardanuç'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi

Ardanuç'ta Engelliler Haftası programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık programında, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarına dikkat çekildi. Kaymakam Alparslan Sözen, bu tür etkinliklerin önemini vurguladı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı düzenlendi.

Ardanuç Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Alparslan Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail İnan, diğer ilgililer, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kaymakam Sözen, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve topluma adaptasyonlarını sağlamak amacıyla ilçede gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Farkındalık oluşturulması açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Sözen, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutladı.

Dernek Başkanı Gönül İstanbullu da derneğe destek verenlere teşekkür etti.

Program kapsamında müzik dinletisi sunuldu, engelli bireyler ve ailelerinin katılımıyla çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Kaynak: AA / Songül İstanbullu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin kadın futbol takımı tesislerine beğeni yağıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? 30 Haziran’a kadar herkes satılık

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
'Dur' ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

"Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti